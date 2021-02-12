Вакцинация сотрудников полиции в Азербайджане проводится на добровольной основе - МВД

БАКУ /Trend/ - В системе МВД Азербайджана стартовала вакцинация от коронавируса, сказал в пятницу Trend начальник отдела Медицинского управления МВД полковник-лейтенант Логман Зейналов.

Он отметил, что вакцинация проводится в госпитале им. Арифа Гейдарова МВД, 1-й и 2-й поликлиниках: "С 6 февраля к вакцинации были привлечены сотрудники МВД, несущие службу в Баку. Никаких осложнений у них нет. Вакцинация проводится на добровольной основе. Обратившийся сначала проходит обследование, и если нет никаких противопоказаний, он получает вакцину".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)