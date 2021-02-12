В Азербайджане повышаются ставки акцизов на некоторые подакцизные товары

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышаются ставки на некоторые подакцизные товары.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно предлагаемым изменениям, ставки акциза на 1000 штук сигарилл (тонкие сигары) повышаются с 31 до 43 манатов, на 1000 штук сигарет из табака – с 31 до 35 манатов, на жидкость для электронных сигарет - с 20 до 220 манатов за литр.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.