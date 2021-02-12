Число женщин, работающих в бизнес-секторе Азербайджана, выросло до 3 раз - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские женщины внесли свой вклад в развитие науки и образования как во времена царской России, так и в советское время, а также в годы независимости.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, доктор философии по праву Эльгюн Сафаров.

"Мы можем видеть это во всех отраслях науки. Азербайджанские женщины внесли вклад в развитие технической и гуманитарной сфер. Молодые женщины имеют заслуги в развитии инноваций. Женщины сыграли роль в развитии и других сфер в Азербайджане - экономики, органов муниципалитета", - отметил Сафаров.

Завотделом добавил, что если в 2004 году 4 процента, представленные в муниципальной системе, составляли женщины и 96 процентов мужчины, то в последних выборах, проведенных в 2019 году, женщины представили 39 процентов, из них более 30 процентов работают на должности председателя муниципалитета, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Сегодня 80 женщин в Азербайджане работают заместителями глав исполнительной власти: "Это очень большая перемена. С 2013 года число таких женщин увеличилось с 26 до 80 человек. Сегодня Первый вице-президент Азербайджана, спикер Милли Меджлиса, председатель госкомитета, замминистра - женщины".

Сафаров также подчеркнул, что если в 2011-2012 годах предпринимательством занималась 71 тысяча женщин, то благодаря проведенным в последние годы реформам, программам поддержки и льготам число женщин-предпринимателей достигло 198 тысяч (по состоянию на 1 января): "То есть, число женщин бизнес-сектора выросло до 3 раз. Сегодня женщины работают практически во всех отраслях производства".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)