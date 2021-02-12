БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство, сообщает в пятницуTrend.

Это отражено на обсужденной на сегодняшнем заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) поправке в статью 511 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно поправке, за совершение автохулиганства право на вождение транспортного средства ограничивается сроком на 1 год и предусматривается штраф в размере от 500 до 750 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается сроком на 1 год, и в зависимости от случаев и с учетом личности совершившего правонарушение применяется административный арест сроком от 15 дней до одного месяца.

По действующему законодательству, за совершение автохулиганства право на вождение транспортного средства ограничивается сроком на 2 года, предусмотрен штраф в размере от 750 до 1000 манатов, либо право на вождение транспортного средства ограничивается сроком на 2 года, и в зависимости от случаев и с учетом личности совершившего правонарушение применяется административный арест сроком от одного до двух месяцев.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)