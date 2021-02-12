Вакцина самое эффективное оружие – работающий в Турции азербайджанский специалист в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"

БАКУ /Trend/ - Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

В передаче обсуждаются меры борьбы с пандемией, процесс вакцинации, проводимый в Азербайджане, преимущества вакцины, вероятность новых волн заражения в предстоящие месяцы и другие вопросы, интересующие общественность.

На вопросы отвечает работающая в Турции врач-реаниматолог Турана Расулова, которая активно участвовала в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)