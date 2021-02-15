Вернувшимся на освобожденные территории беженцам могут быть назначены спецпособия – Институт экономики НАНА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В сфере эффективной организации репатриации вынужденных переселенцев в Карабах проводятся системные эмпирические исследования.

Об этом на встрече с группой российских журналистов сказал директор Института экономики НАНА, доктор экономических наук, профессор Назим Музаффарли, сообщает в понедельник Trend.

«Главная задача – создание условий для удобного и нормального проживания людей, которые вернутся на освобожденные территории», – сказал он.

Говоря о расходах на восстановление и реконструкцию, Музаффарли отметил, что объем расходов, наряду с другими факторами, зависит от стандартов восстановительных работ: «Слова главы государства о том, что Карабах станет одним из красивейших уголков не только Азербайджана, но и мира, подняли эти стандарты на очень высокий уровень. Но следует учесть, что речь идет не только о государственных инвестициях, но и об вложениях местных и иностранных компаний, средствах международных финансовых институтов, расходах граждан Азербайджана. Не надо забывать и то, что расходы на восстановление будут распределяться в определенные сроки».

Музаффарли подчеркнул, что основная цель – устойчивое переселение: «Для этого в регионе следует создать рабочие места – у вернувшихся должен быть надежный источник дохода. Усложняет дело и то, что в настоящее время пока трудно развивать сельское хозяйство этого региона, который специализировался в аграрной сфере, потому что эти территории заминированы, а разминирование требует значительного времени. Поэтому обеспечение работой репатриантов, в частности «первой волны», остается одной из актуальных проблем. Один из возможных путей решения подобных вопросов, к примеру, постепенно отменить льготы статуса вынужденного переселенца, назначив вместо этого на первое время для репатриантов специальные пособия. Это одна из многих обсуждаемых идей. В любом случае, после всех обсуждений будет выбран самый эффективный вариант из всех возможных».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)