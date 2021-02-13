В Азербайджане от COVID-19 вылечились еще 169 человек, выявлены 155 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 155 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 169 человек вылечились, пятеро скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 231 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 226 514 человек вылечились, 3178 скончались, число активных больных – 2303.

За последние сутки проведены 9715 тестов, в целом же – 2 495 198 тестов на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова)