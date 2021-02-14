Еще на одном автобусном маршруте в Баку внедрена система безналичной оплаты

БАКУ /Trend/ - Как и в других сферах услуг, внедрение системы безналичной оплаты в области пассажироперевозок является приоритетной задачей. В соответствии с поручением Президента Азербайджана за последние пять лет в этом направлении был предпринят ряд важных шагов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, 48 процентов автобусов, работающих в маршрутной сети столицы, интегрированы в систему безналичной оплаты. В настоящее время услугами данной системы ежедневно пользуется около 590 000 человек (33 процента от общего количества пассажиров).

Внедрение системы безналичных платежей очень полезно с точки зрения прозрачности оборота, увеличения налоговых поступлений, формализации трудовых отношений, улучшения социального благосостояния водителей и других работников этой сферы деятельности. Это также оказывает положительное влияние на безопасность пассажирских перевозок, а также на структурные и качественные изменения в развитии предпринимательства в этом секторе.

С 15.02.2021 года оплата проезда на автобусах, курсирующих по маршруту № 44 (станция метро «Гара Гараев»-поселок Зых), будет также производиться посредством «BakıKart».

По двум адресам в поселке Зых будут установлены дополнительные платежные pos-терминалы для пополнения баланса «BakıKart».

В соответствии с рабочим процессом в систему безналичной оплаты будут постепенно интегрированы и другие маршруты.

(Редактор: Надир Насиров)