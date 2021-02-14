ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)

Общество 14 февраля 2021 17:45 (UTC+04:00)
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В церемонии открытия при участии основных партнеров началась реализация проекта «PROACT-Care» в Шамахинском районе Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на представительство ВОЗ в Азербайджане, «PROACT-Care» направлен на совершенствование системы первичной медико-санитарной помощи для предотвращения возможных перебоев в предоставлении необходимых медицинских услуг в контексте COVID-19. Проект также предусматривает создание модели системы первичной медико-санитарной помощи, подходящей для Азербайджана, которую можно будет расширить и применить в других частях страны. Проект, реализуемый представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), британской организацией Ukaid, румынской организацией RoAid и Инициативой сотрудничества UHC (совместный проект с партнерами ВОЗ). Для реализации проекта представительство ВОЗ в Азербайджане сотрудничает с Исполнительной властью Шемахинского района, Министерством здравоохранения, Государственным агентством обязательного медицинского страхования, TƏBİB, Фондом Гейдара Алиева, ЮНИСЕФ и Фондом народонаселения ООН.

"Наши медицинские работники постоянно стремятся развивать свои знания и навыки для выполнения важных задач в условиях пандемии. Мы стараемся всесторонне поддерживать их в этом процессе. От имени работников здравоохранения Шамахы выражаю огромную благодарность за поддержку всем, кто собрался здесь сегодня", – сказал глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов. Представив геоаналитическую карту здоровья, которая будет использоваться в борьбе с пандемией в Шамахе, он добавил: "Медицинские учреждения региона и все службы систематизированы и перенесены на электронную карту. С помощью этой карты информация визуализируется, и предоставляются отчеты о текущей ситуации. На карте также отображается самая свежая информация об инфекции COVID-19 и вакцинации."

"USAID гордится тем, что поддерживает проекты по укреплению первичного здоровья и обучению работников здравоохранения в Азербайджане. Они находятся на передовой линии борьбы с COVID-19. Это доказывает важную роль, которую врачи, медсестры, медбратья и другие работники здравоохранения играют в нашей повседневной жизни и в обеспечении экономического развития", – отметил директор миссии USAID в Азербайджане доктор Джей Сингх. Он добавил, что правительство США продолжит работать с правительством Азербайджана, чтобы положить конец пандемии.

"Благодаря проекту «PROACT-Care» население Шамахи получит доступ к качественной первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой квалифицированным персоналом и оснащенной современным оборудованием для диагностики и лечения", – сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи. Она отметила, что мощный проект первичной медико-санитарной помощи, который стараются создать в Шамахе, приведет к тому, что люди будут жить более долгой и здоровой жизнью, сократят и оптимизируют расходы на здравоохранение, увеличат экономическую производительность.

Заместитель представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане Мин Юан сказала, что ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ВОЗ внесет свой вклад в проект PROACT-Care в плане улучшения здоровья матери и ребенка, что является важным компонентом системы первичной медико-санитарной помощи в стране. По ее словам, существующие учебные пакеты ЮНИСЕФ будут представлены медработникам Шамахи для повышения знаний и навыков при оказании необходимых медицинских услуг, связанных со здоровьем матери и ребенка и питанием в первичной медико-санитарной помощи.

Заведующий отделом международных связей Фонда Гейдара Алиева и член Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Солтан Мамедов поблагодарил партнеров PROACT-Care за реализацию этого проекта в Шамахе и выразил поддержку его реализации в других районах Азербайджана. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева уже построил ряд учреждений первичной медико-санитарной помощи в Шамахе и продолжит поддерживать инициативы по укреплению первичной медико-санитарной помощи.

Участники также посетили Шамахинский учебный центр, который с 4 февраля этого года занимается обучением местного медицинского персонала. Созданный в рамках проекта PROACT-Training, реализуемого ЮНИСЕФ при финансовой поддержке USAID и ВОЗ, центр до 15 мая будет проводить тренинги в сфере услуг первичной медико-санитарную помощи и ответных мер на COVID-19 для примерно 400 медицинских работников из Шамахи и близлежащих районов. Затем учебный центр продолжит работу в качестве местного учебного центра при Шемахинской центральной районной больнице.

Партнеры проекта PROACT-Care также посетили пункты сельских врачей в селах Чархан и Гушчу. У них была возможность встретиться с местными медицинскими работниками и жителями этих деревень и обсудить основные потребности последних в области здравоохранения.

Редактор: Надир Насиров

ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Image
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Image
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Image
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Image
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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