Азербайджан добился больших успехов в доставке вакцины в страну – представительство ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в доставке вакцины в страну для проведения вакцинации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн вебинаре сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она также отметила, что сегодня сама получила первую дозу вакцины от коронавируса.

«После вакцины я чувствую себя хорошо и планирую продолжать принимать все меры предосторожности», – сказала она.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)