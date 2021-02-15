Азербайджан добился больших успехов в доставке вакцины в страну – представительство ВОЗ
БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в доставке вакцины в страну для проведения вакцинации.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом на онлайн вебинаре сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она также отметила, что сегодня сама получила первую дозу вакцины от коронавируса.
«После вакцины я чувствую себя хорошо и планирую продолжать принимать все меры предосторожности», – сказала она.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)
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