Завершился онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая», организованный Бакинской высшей школой нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Объявлены победители онлайн-конкурса художественного чтения «Родина — хорошая», посвященного Великой Победе.

Студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти приняли участие в конкурсе, организованном на платформе ZOOM.

22 участника исполнили стихи о патриотизме и любви. Победителей определяло профессиональное жюри.

В состав жюри под председательством народного поэта Рамиза Ровшана вошли народный артист, наш незаменимый актер Расим Балаев, народный артист, известный режиссер театра, кино и телевидения Рамиз Гасаноглу, доктор филологических наук, профессор, заслуженный журналист Гулу Магеррамли и доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Кямаля Мехтиева.

Открывая мероприятия вступительной речью, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что целью конкурса художественного чтения является привитие студентам патриотического духа, передача языком поэзии чувства Великой Победы, одержанной в Отечественной Войне.

Студент третьего курса кафедры информационная безопасность Фарзалиев Хаял занял первое место с наивысшей оценкой жюри (48 баллов) за исполнение стихотворения Хаяла Мамеда Араза «Он прошел мимо меня и ударил моего брата».

Второе место заняла Рустамова Сабина Джафар Джаббарлы, студентка второго курса кафедры инженерии по автоматизации процессов, исполнившая стихотворение «Мама» (47 баллов).

Третье место заняли четыре человека, набравшие по 46 баллов каждый. Так, студентка 2 курса кафедры химической инженерии Рахимли Гюнель, исполнившая стих Джабира Новруза «Любите Азербайджан», студентка 3 курса кафедры химической инженерии Джабраилова Фидан, исполнившая композицию Улукая Акифа, студентка 4 курса кафедры химической инженерии Аскерзаде Нилуфер, исполнившая стих Рамиза Ровшана «Слава Родине», выпускница кафедры химической инженерии Исфандиярзаде Назпари, исполнившая стих Агшина Эврена «Женщина края хлеба», заняли третье место.

Студентка первого курса кафедры химической инженерии Мамедова Гульнур, студентка третьего курса кафедры химической инженерии Хашимова Афаг, студентка четвертого курса кафедры нефтегазовой инженерии Байрамова Нигяр, студентка второго курса кафедры инженерии по автоматизации процессов Гасанзаде Севиндж были награждены поощрительными призами.

Обладатель 1-го места получил 300 AZN, 2-го места - 200 AZN, 3-го места - 100 AZN, а занявшие 4-10 места были награждены поощрительными денежными призами.

Всем участникам были вручены дипломы и сертификаты об участии.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев вручил диплом и награду победителю онлайн-конкурса художественного чтения «Родина хорошая» Фарзалиеву Хаялу.