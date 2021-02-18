ООН и Азербайджанское общество Красного Полумесяца доставили гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Тертере

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское общество Красного Полумесяца начало раздачу предметов первой необходимости, предоставленных Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев пострадавшим в результате конфликта в Карабахе.

Как сообщили в четверг Trend в представительстве ООН в Азербайджане, до сегодняшнего дня ВКБ ООН направило закупленные на местном рынке 30 тысяч одеял, 10 тысяч квадратных метров пластиковых палаток, 4 тысячи кухонных гарнитур, 443 комплекта санитарно-гигиенических принадлежностей, 12 тысяч подушек и 2554 матраса, предназначенных для пострадавших от конфликта общин – около 2400 семей, то есть более 10 тысяч человек.

"Азербайджанское общество Красного Полумесяца согласно своему мандату и миссии принимает активное участие в доставке чрезвычайной гуманитарной помощи пострадавшему населению. Мы высоко оцениваем наше расширяющее за последний период партнерство с ВКБ ООН по раздаче в некоторых городах и районах необходимых предметов для пострадавшего от конфликта населения", – отметил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

Помимо Азербайджанского общества Красного Полумесяца, ответственного за процесс раздачи необходимых предметов, исполнительные власти Агдамского и Агджабединского районов также получили непосредственно от ВКБ ООН гуманитарную помощь, состоящую из некоторых предметов первой необходимости, в том числе 3108 одеял, 8 тысяч квадратных метров пластических палаток, 443 кухонных гарнитур, 443 шт. средств личной гигиены (санитарно-гигиенических предметов), 1554 матраса и 3108 подушек, которые раздали семьям, наиболее нуждающимся в них в эти холодные зимние месяцы.

В пострадавшем от конфликта Тертерском районе 400 семьям были розданы кухонные комплекты, одеяла, матрасы и подушки. Предметы первой необходимости были также розданы семьям, временно размещенным в здании школы села Шихарх, расположенного на окраине города Тертер.

40-летний житель района, который был вынужден переселяться несколько раз, выразил признательность всем, предоставившим помощь, в которой особенно в холодную зиму нуждается его семья: "Если не было бы помощи со стороны соседей, родственников, местных органов исполнительной власти и гуманитарных организаций, вряд ли мы остались бы живы. Мы потеряли все предметы домашнего обихода, поэтому с большой благодарностью воспринимаем любую помощь в это тяжелое для нас время".

"Являясь Агентством по делам беженцев ООН, мы с 1990 года занимаемся оказанием поддержки изгнанным из региона лицам. В соответствии с возложенными на нас обязательствами, мы готовы оказать помощь населению, изгнанному в результате конфликта, в том числе возвратившимся вынужденным переселенцам в условиях тесной координации с национальными органами власти и всеми соответствующими структурами", – отметил представитель ВКБ ООН в Азербайджане Гуидо Амбросо.

"В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 9 ноября 2020 года, мы и впредь будем осуществлять координированную деятельность с полномочными органами власти для обсуждения роли ВКБ ООН в деле возвращения изгнанных из своих земель людей", – добавил он.

С целью оказания помощи находящимся в крайне тяжелом положении лицам, изгнанным в результате конфликта, в Азербайджане ВКБ ООН продолжает осуществлять закупку предметов первой необходимости. В настоящее время очередное пожертвование ВКБ ОН доставляется в Азербайджан. В составе гуманитарной помощи 300 единиц огнеупорных семейных палаток, 9 тыс. укрепленных пластических палаток, примерно 5 тысяч кухонных наборов/комплектов для выпечки хлеба, 24 тысячи 600 одеял и 11 тысяч солнечных ламп. Стоимость всех этих предметов, за исключением транспортных расходов, составляет около 664 тысячи долларов США.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)