В Бакинской высшей школе нефти проходит ориентационная программа для студентов первого курса (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) стартовала ориентационная программа для студентов-первокурсников, поступивших в вуз в этом учебном году.

В связи с этим в БВШН была проведена встреча со студентами-первокурсниками и их родителями. На встрече также присутствовали ректор вуза Эльмар Гасымов и ответственные сотрудники различных отделов и кафедр БВШН.

В ходе встречи ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов проинформировал подробно студентов подготовительного курса (Foundation), поступивших в вуз в этом году, об успехах, показателях и выпускниках БВШН, а также о процессе обучения в вузе.

После проведения широкой презентации по истории, пути развития и инфраструктуре SOCAR и БВШН был показан видеоролик о вузе.

В ходе встречи также были проведены презентации о программе обучения английскому языку студентов подготовительного курса (Foundation), применении информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере инженерии, организации учебного процесса, внутренних правилах дисциплины, которым должны следовать студенты, экзаменационных правилах, программе ERASMUS + и т.д.

Выпускница кафедры химической инженерии БВШН Улькер Алмурадова, работающая в настоящее время инженером по заканчиванию скважин в компании Halliburton, и выпускница кафедры нефтегазовой инженерии Мунаввар Салманова, работающая полевым инженером в компании Shlumberger, поделились своими воспоминаниями о студенческих годах и своими историями успеха.

Председатель Молодежной студенческой организации БВШН Лала Исмаилзаде, председатель Студенческого профсоюзного комитета Нариман Тагизаде, руководитель студенческого подразделения Общества инженеров-нефтяников БВШН Рашад Ахмедов, руководитель Общества геофизиков-разведчиков (SEG) Рамиль Амирли выступили с презентациями о студенческих организациях и клубах, которые они представляют.

На мероприятии Эльмар Гасымов вручил студентам студенческие билеты.

В конце встречи каждому студенту был выдан «Справочник для студентов».

По окончании мероприятия студенты и их родители приняли участие в ознакомительном туре по главному учебному корпусу БВШН в Бибихейбате. Во время тура они посетили аудитории, лаборатории, Дом книги, Музей нефти, Спортивный комплекс и Студенческий дом.