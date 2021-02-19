Успешная деятельность “Karvan-L” в сфере строительства - ФОТО - ВИДЕО

Группа компаний KARVAN-L - одно из крупнейших частных производственных и торговых предприятий, действующих в Азербайджане. Компания была основана Гафаровым Абульфазом Ганифа оглы в 1993 году. За последние 25 лет KARVAN-L превратились в многопрофильную организацию, работающую в различных отраслях промышленности.

Как передает Karvannews в 2008 году компания запустила один из своих значимых проектов. Был дан старт деятельности комплексного стеклообрабатывающего завода под названием «KARVAL-L GLASS». Вместе с тем, компания начала реализацию строительных проектов, используя сложную металлоконструкцию - современный дизайн металла и стекла в строительной отрасли.

Среди проектов можно отметить объекты общественного питания, расположенные на приморском бульваре, автозаправочные станции Azpetrol и реконструкция фасадной системы стадиона «Анжи» в Махачкале, Россия. Следует отметить, что «KARVAN-L», кроме проектов в Азербайджане, запускает успешные проекты и в зарубежных странах. В последние годы проекты были представлены на выставках в Грузии - Batumi Build, в Арабских Эмиратах в городе Дубае IPS-2018, а также в городе Москве Российской Федерации на выставке MosBuilt. Кроме того, на заводе работает профессиональная команда, осуществляющая сложные заказы, такие как резка стекла, полировка, закалка (прямая, гибкая), различные конструкции стекла, отверстия и узоры, простое шлифование и декор, антипригарное стекло и простое ламинирование.

KARVAN GLASS - первая в мире автоматизированная система чистки фасадов. Автором этого уникального устройства также является Гафаров Абульфаз Ганифа оглы. Используя данное средство, можно очистить высокие стеклянные фасады зданий нашего города довольно быстро и восстановить их первоначальный облик. Это устройство помогает экономить время для чистки фасада зданий, заменяет тяжелый физический труд, создает идеальную чистоту и служит для сохранения красоты нашего города.

За последние 25 лет KARVAN-L превратились в многопрофильную организацию, работающую в различных отраслях промышленности.

В настоящее время компания активно представлена на внутреннем и внешнем рынках предприятиями, работающими в следующих сферах:

· KARVAN GLASS

· ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

· ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

· МЕТАЛЛООБРАБОТКА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

· ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

· ОЧИСТКА И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

· СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукция, производимая компанией «KARVAN-L» в основном, относится к химической промышленности, обеспечивает потребности азербайджанского рынка и экспортируется за рубеж, в такие страны как Германия, Испания, США, Канада, Аргентина, Бразилия, Россия, Украина, ОАЭ, Китай, Япония и другие страны.