Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 20 февраля 2021 13:38 (UTC+04:00)
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошло мероприятие поминовения шехида - майора Рагима Гадир оглу Гусейнова, который в свое время окончил "Курс повышения квалификации офицерского состава" этого военного училища специального назначения.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны, в мероприятии приняли участие официальные лица министерства, члены семьи шехида, представители воинской части, в которой он служил, военных училищ, где он учился, а также представители общественности.

Было подчеркнуто, что Рагим Гусейнов родился первого июля 1994 года в селе Гелме Зардабского района. Успешно проучился в военном лицее имени Джамшида Нахичеванского, Высшем военном училище имени Гейдара Алиева и окончил "Курс повышения квалификации офицерского состава" Учебно-тренировочного центра ВС Азербайджана, прошел путь от командира взвода до командира батальона.

Было отмечено, что во время начавшейся 27 сентября 2020 года против провокаций ВС Армении Отечественной войны майор Рагим Гусейнов вместе с личным составом своего батальона проявил личный героизм и отвагу в боях за освобождение оккупированных территорий. Успешно выполнил боевые задачи по уничтожению врага во время боевых действий за освобождение Джебраильского, Физулинского и Губадлинского районов.

Награжденный при жизни медалями "90-летие Вооруженных сил Азербайджанской Республики (1918-2008)", "За безупречную службу" 3-й степени, "95-летие Вооруженных сил Азербайджанской Республики (1918-2013)", "За безупречную службу" 2-й степени, "100-летие Азербайджанской армии (1918-2018)", "За миротворческую миссию в Афганистане" отважный командир батальона героически погиб в боях за освобождение Губадлы 20 октября 2020 года, тем самым возвысившись к вершине шехидства.

Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, высоко оценив заслуги отважного офицера, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и образцы героизма, проявленные при выполнении боевого задания по уничтожению врага во время освобождения оккупированных территорий, отвагу и мужество при выполнении обязанностей военной службы наградил его орденом "Карабах", за участие в боевых операциях за обеспечение территориальной целостности Азербайджана и выполнение с честью служебного долга при исполнении задач, поставленных перед воинской частью, - медалями "За Отчизну", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".

На мероприятии было отмечено, что командир батальона азербайджанской армии майор Гусейнов Рагим Гадир оглу по итогам 2020 года был удостоен медали НАТО "За похвальную службу".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Шехид - командир батальона азербайджанской армии награжден медалью НАТО "За похвальную службу" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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