В Азербайджане на улицах ряда городов будут демонстрироваться социальные ролики о последствиях наркомании

БАКУ /Trend/ - На проспектах и улицах, автобусных стоянках в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе, в том числе на станциях бакинского метрополитена, будут установлены табло, на которых будут демонстрироваться социальные ролики о наркомании и ее плачевных последствиях, а также баннеры с соответствующими лозунгами.

Как передает в понедельник Trend, это отражено в "Рабочем плане Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств на 2021 год".

К процессу будут привлечены ЗАО "Бакинский метрополитен", Бакинское транспортное агентство, Государственное рекламное агентство, постоянная рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, а также другие профильные ведомства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)