В кяхризе в Агдаме найдены фрагменты человеческого скелета - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В кяхризе (подземный гидротехнический канал) в селе Ахмедагалы Агдамского района найдены фрагменты человеческого скелета, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Они были обнаружены во время работ по восстановлению кяхриза и вынесены затем с территории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)