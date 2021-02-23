В кяхризе в Агдаме найдены фрагменты человеческого скелета - Trend TV
АГДАМ /Trend/ - В кяхризе (подземный гидротехнический канал) в селе Ахмедагалы Агдамского района найдены фрагменты человеческого скелета, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.
Они были обнаружены во время работ по восстановлению кяхриза и вынесены затем с территории.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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