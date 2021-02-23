В Отечественной войне Азербайджана приняли участие 60 офицеров Военного лицея имени Дж. Нахичеванского

БАКУ /Trend/ - В Отечественной войне Азербайджана принял участие офицерский состав Военного лицея имени Дж. Нахичеванского численностью 60 человек.

Об этом во вторник сказал журналистам начальник лицея, генерал-майор Бекир Оруджев. Он отметил, что во время 44-дневной войны один из офицеров лицея стал шехидом, передает Trend.

"Во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября, в боевых действиях приняли участие 60 офицеров нашего лицея. Трое из них были ранены, а один из наших офицеров, майор Асиман Алиев, стал шехидом. Звания "Герой Отечественной войны" были удостоены 18 выпускников лицея, а сотни офицеров – наших выпускников были награждены орденами и медалями", –уточнил Бекир Оруджев.

Начальник лицея добавил, что цель, стоящая перед специализированным учебным заведением, осталась той же – подготовить для армии образованных, опытных и патриотичных офицеров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)