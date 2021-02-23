В Азербайджане упрощается процедура усыновления
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощается процедура усыновления.
Как передает во вторник Trend, данный вопрос был отражен в вынесенных на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) поправках в Семейный кодекс.
Предоставив информацию о поправках, председатель Парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова довела до сведения депутатов, что согласно подписанному Президентом Азербайджана в 2018 году Указу "О мерах, связанных с усовершенствованием управления в области усыновления", пункты Семейного кодекса в связи с усыновлением были усовершенствованы, и для оказания услуг в данной области была передана в пользование электронная система. Предлагаемые изменения, основная цель которых - защита прав и интересов детей, создание надежной основы для их роста в здоровой атмосфере семьи, станут важным вкладом в совершенствование законодательства об усыновлении.
Согласно поправкам, для желающих усыновить детей родственников процедура усыновления будет упрощена, а также будут упразднены некоторые другие процедуры.
После обсуждений поправки были приняты во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)