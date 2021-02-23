Погода в Баку начала меняться (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Наблюдавшаяся с утренних часов солнечная погода в Баку начала меняться.
Как сообщает во вторник Trend, в информации Национальной службы гидрометеорологии сообщалось, чтос вечера 23 февраля погодные условия начнут меняться.
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 23 февраля до утра 25 февраля ожидаются осадки, временами мокрый снег и снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами – 23-28 м/с, 24 февраля в некоторых местах полуострова он усилится до 30 м/с.
24-25 февраля температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями, ожидается до 0-3 градусов мороза.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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