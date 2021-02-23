БАКУ /Trend/ - Названа статистика инфицированных коронавирусом в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, наибольшее количество инфицированных в стране приходится на долю Баку - 52,3 процента. Далее с показателем 13,2 процентов идут низменные районы, 12,9 процентов - Абшерон, 8,1 процентов - Гянджа и Газах, 3,2 процента - Шеки и Загатала, 3 процента - Губа и Хачмаз, 2,9 процента - Лянкяран, 2,5 процента - Горный Ширван и 1,4 процента - Верхний Карабах.

В Нахчыванской автономной республике зафиксировано 0,05 процентов от общих случаев заражения, инфицированные за пределами страны составляют 0,4 процентов.

(Текст: Турал Гараджаев редактор: Наталья Кочнева)