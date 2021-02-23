Названа статистика инфицированных коронавирусом в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Названа статистика инфицированных коронавирусом в Азербайджане.
Как передает во вторник Trend, наибольшее количество инфицированных в стране приходится на долю Баку - 52,3 процента. Далее с показателем 13,2 процентов идут низменные районы, 12,9 процентов - Абшерон, 8,1 процентов - Гянджа и Газах, 3,2 процента - Шеки и Загатала, 3 процента - Губа и Хачмаз, 2,9 процента - Лянкяран, 2,5 процента - Горный Ширван и 1,4 процента - Верхний Карабах.
В Нахчыванской автономной республике зафиксировано 0,05 процентов от общих случаев заражения, инфицированные за пределами страны составляют 0,4 процентов.
(Текст: Турал Гараджаев редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии
Президент Ильхам Алиев: Я всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом
На положительный шаг Армении Турция совместно с Азербайджаном предпримет встречный шаг - Мевлют Чавушоглу
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО)
Правительство Казахстана, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде
В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка, бравый нефтяник и влюбленный шотландец ... (ФОТО)
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства