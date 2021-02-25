В Азербайджане 142 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 126 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 126 человек, выздоровели 142, скончались три человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 233 770 случаев заражения COVID-19, из этого числа 228 299 человек вылечились, 3 209 – скончались. Продолжается лечение 2 262 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 438 тестов, в целом за все время пандемии – 2 576 454 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)