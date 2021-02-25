Расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 26 февраля

БАКУ /Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию на 26 февраля, проводимых в рамках передачи "Время урока" на телеканале ARB Günəş, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по профессиональному образованию.

Посмотреть выпуски программы "Время урока" можно и на официальных страницах Государственного агентства по профессиональному образованию в Youtube, а также на портале видеоуроков министерства образования.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)