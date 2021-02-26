Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду - министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 26 февраля первый урок во всех учебных заведениях посвящается Ходжалинскому геноциду.

Об этом говорится в публикации министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева в соцсети, сообщает в пятницу Trend.

"Прошло 29 лет с трагедии, которая оставила глубокий след в памяти народа. Ходжалинский геноцид - самая кровавая страница политики, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев уже на протяжении свыше 200 лет".

(Текст: Кямаля Сеидова)