Презентован сайт www.khojalytoday.com, разработанный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международной просветительской кампании «Справедливость для Ходжалы» презентована академическая ресурсная база www.khojalytoday.com, подготовленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend.

В ресурсной базе, созданной для донесения до мира правды о Ходжалинском геноциде, совершенном в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными отрядами при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка советской армии, собраны касающиеся Ходжалинской трагедии официальные документы, академические труды международных и местных авторов, материалы, распространенные в международных медиа, показания свидетелей события.

Электронная база играет роль обобщенного источника для исследователей, студентов и других лиц, которые хотят получить информацию о Ходжалинском геноциде.

В разделе «Ходжалы в зарубежных медиа» размещены новости, написанные иностранными журналистами и опубликованные многими ведущими медиа во время, когда был совершен геноцид.

В разделе «Ресурсы», наряду с видеороликами и документальными фильмами, размещены академические книги международных и местных авторов о Ходжалинском геноциде, научные статьи, фотоматериалы, снятые зарубежными фотографами и отражающие зверства армян в Ходжалы, показания очевидцев, конвенции и договора, направленные на пресечение и осуждающие геноцид.

Отметим, что до сегодняшнего дня многие страны приняли резолюции о том, что армяне учинили геноцид в Ходжалы. В ряде стран установлены памятники, увековечившие память жертв Ходжалинского геноцида. Именно этому уделено место в разделе «Международная поддержка» ресурсной базы www.khojalytoday.com

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)