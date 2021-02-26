Башня Атакуле в Анкаре окрасилась в цвета флагов Азербайджана и Турции в память шехидов Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Один из известных символов турецкой столицы Анкары башня Атакуле окрасилась в цвета флагов Азербайджана и Турции в память шехидов Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, на башне, которую видно из многих мест Анкары, высвечена надпись "Мы никогда не забудем Ходжалы!" на турецком и английском языках.

(Редактор: Наталья Кочнева)