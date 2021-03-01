Программа обеспечения жильем семей шехидов и участников войны значительно расширена - минтруда Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В этом году программа жилищного обеспечения семей шехидов и инвалидов войны расширится в сравнении с 2018 годом почти впятеро, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Если в 2018 году лицам из этой категории были предоставлены 625 квартир и частных домов, в 2019 году это были уже 934 квартиры и частных дома. В 2020 году были предоставлены 1572 квартиры и частных дома, т.е. почти на 70% больше, чем в 2019 году.
В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено до 3 тысяч квартир и частных домов.
Всего до настоящего времени лицам из этой категории было предоставлено до 9200 квартир и частных домов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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Программа обеспечения жильем семей шехидов и участников войны значительно расширена - минтруда Азербайджана
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