Названа дата выдачи пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

БАКУ /Trend/ - В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе предусматривается выплатить пенсии к пятому марта.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Было отмечено, что пенсионеры, получающие пенсии на льготных условиях, будут составлять исключение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)