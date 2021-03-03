На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана

Общество 3 марта 2021 10:34 (UTC+04:00)
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для участия в экзамене, проведенном 19 февраля по приему на административно-исполнительные и руководящие должности госслужбы, регистрацию прошли 1008 мужчин и 1084 женщины, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В том числе это 931 мужчина (92,4%) и 1005 женщин (92,7%) в возрасте 20-34 лет.

Из кандидатов в возрасте старше 40 лет экзамен успешно сдали только 4 человека.

Экзамен успешно сдал 651 человек (почти 88% - 281 мужчина и 370 женщин) в возрасте 20-29 лет.

Среди лиц в возрасте 30-39 лет необходимый балл набрали 85 человек (42 мужчины и 43 женщины).

721 кандидат, успешно сдавший экзамен (примерно 97,4%) - это лица в возрасте до 34 лет.

Среди успешно сдавших экзамен 19 кандидатов в возрасте 35-64 лет.

Отмечается, что кандидаты-женщины показали на экзамене более успешные результаты. Из 1008 прошедших регистрацию мужчин успешно сдали экзамен 324 (32,1%), а из 1084 зарегистрированных женщин - 416 (38,4%).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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