Представлена 360-градусная 3D модель комплекса "Дворец Ширваншахов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония презентации 360-градусной 3D модели комплекса "Дворец Ширваншахов" и виртуальных туров, организованных по этой модели.

Как сообщает в среду Trend, Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и германская компания EKM Global Consulting GmbH сотрудничают в направлении разработки 360-градусных 3D моделей известных историко-архитектурных памятников Ичеришехер. Меморандум о сотрудничестве был подписан сторонами 11 сентября прошлого года.

Проект реализован Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", германской компанией EKM Global Consulting GmbH и стартапером Сабиной Зейналовой. Ранее были реализованы два таких проекта: в связи с мечетью Бейляр в феврале прошлого года и "Девичьей башней" в преддверии 18 мая – Международного дня музеев.

Основная цель проекта – дать возможность людям посещать музеи и экспозиции Ичери Шехер на расстоянии, а также предоставить образовательным учреждениям возможность использовать музейный опыт в качестве наглядного примера при изучении истории, архитектуры и искусства Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)