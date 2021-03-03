Восьмого марта в Азербайджане не будет работать общественный транспорт
БАКУ /Trend/ - Работа общественного транспорта в Азербайджане будет приостановлена с 00:00 часов шестого марта до 06:00 девятого марта.
Как сообщает Trend, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в решение «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом».
Напомним, что ранее, согласно решению «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом», работа общественного транспорта должна была быть приостановлена с 00:00 часов шестого марта до 06:00 восьмого марта.
Отметим, что восьмое марта является праздничным нерабочим днем.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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