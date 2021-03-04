В Баку на безналичную оплату переведено около половины маршрутных автобусов

БАКУ /Trend/ - В Баку на безналичную оплату переведена почти половина маршрутных автобусов.

Об этом сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве.

"Система безналичной оплаты внедрена в 48 процентах автобусов, эксплуатируемых в пассажирских перевозках в Баку. В настоящее время системой безналичной оплаты ежедневно пользуются около 590 000 пассажиров (33 процента от общего количества пассажиров)", - сказали в БТА.

Было отмечено, что внедрение системы безналичной оплаты очень важно с точки зрения увеличения налоговых платежей, формализации трудовых отношений, улучшения социального обеспечения водителей и других работников этой сферы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)