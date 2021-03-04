В Баку продолжается строительство здания Таможенного комитета

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается строительство нового административного здания Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Об этом на брифинге сказал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что фундамент здания был заложен в прошлом году: «Строительство началось с 2020 года и еще продолжается. Проект будет завершен в течение нескольких лет».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)