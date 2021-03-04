Коллектив Управления образования Баку подключился к процессу вакцинации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" к процессу вакцинации подключились сотрудники Управления образования города Баку.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении, к процессу вакцинации, проводимой в модульной больнице, были привлечены сотрудники Управления образования города Баку в возрасте 50 лет и старше во главе с заведующей Мехрибан Велиевой.

Напомним, что третьего марта в Азербайджане стартовала вакцинация педагогического и технического персонала образовательных учреждений. Для этого в средних школах Баку открыты 10 пунктов вакцинации. К вакцинации в столице планируется привлечь около 20 тысяч человек.

Желающие восстановить нормальную рабочую среду в условиях пандемии коронавируса и трепетно относящиеся к своему здоровью работники сферы образования принимают активное участие в процессе вакцинации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)