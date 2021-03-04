В Азербайджане изменились правила аттестации учащихся на уровне общего образования

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение постановлению № 50.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров, "Правила проведения итоговой аттестации учащихся на ступени общего образования" определяют правила проведения итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учреждений на территории Азербайджана вне зависимости от их подчиненности, формы собственности и организационно-правовой формы, типа и вида. Настоящие правила предусматривают проведение выпускного экзамена по общему среднему образованию в два этапа.

Для более эффективной защиты жизни и здоровья участников экзамена, предотвращения распространения заболеваний в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов стало необходимостью проведение выпускного экзамена в один этап.

Таким образом, принятое Кабинетом министров Азербайджана постановление предусматривает внесение изменения в "Правила проведения итоговой аттестации учащихся на ступени общего образования" о проведении выпускных экзаменов в один этап. В постановлении также указано новое количество тестовых заданий по предметам в связи с проведением выпускного экзамена в один этап.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)