Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане превысило 363 тыс.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 4 марта вакцинацию от COVID-19 прошли 26 601 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До настоящего времени в Азербайджане вакцинированы 363 183 человека.

Этот процесс успешно продолжается по всей стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)