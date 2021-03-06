Завтра в Баку ожидается ветреная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на сильный северо-западный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 760 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, пройдут осадки, в горных территориях выпадет снег, местами будет туман. Западный ветер кое-где временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове седьмого марта ожидается сильный северный ветер и значительное колебание атмосферного давления, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)