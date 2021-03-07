Высота волн на Каспии достигла 4,8 метра – Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 13:00, погода на территории страны ухудшилась, дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, максимальная скорость ветра в Тертере составила 25 м/с, в Нафталане – 23 м/с, Набране, Губе, Нефтчале, Хачмазе – 20 м/с, Балакене – 18 м/с, Агдаме – 16 м/с, Шеки – 15 м/с, на Абшеронском полуострове и в Баку – 35 м/с, Сумгайыте, Маштаге – 30 м/с, на Нефтяных Камнях – 29 м/с, в Пираллахы – 28 м/с, на острове Гум – 27 м/с, Аляте, Бине – 24 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигла 4,8 метра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Надир Насиров)