В Нахчыване задержан еще один экс-чиновник
БАКУ /Trend/ - Задержан экс-министр образования Нахчыванской АР Мамед Гарибов, сообщает во вторник Trend.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Напомним, что ранее был арестован экс-министр внутренних дел Нахчыванской АР генерал-лейтенант Ахмед Ахмедов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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