В Азербайджане разработаны новые правила недропользования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен новый проект по правилам проведения конкурсов и аукционов в связи с недропользованием.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на программе "Час эксперта" Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказал председатель Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, проект уже согласован с соответствующими органами, и ожидается, что в кратчайшие сроки он будет представлен правительству для утверждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)