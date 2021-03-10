Как защитить глаза от воздействия компьютерного излучения?

Общество 10 марта 2021 10:33 (UTC+04:00)
Как защитить глаза от воздействия компьютерного излучения?

В то время как разработка технологий пытается решить глазные болезни, с другой стороны, эта технология вызывает различные проблемы с глазами.

Проведение большого количества времени за компьютером у детей и молодежи приводит к снижению зрения или заболеваниям глаз. Компьютер просматривается не менее 7-8 часов в день. Обычно глаза людей перед монитором смотрят в одну точку, в результате глаза устают. В обычном состоянии человек моргает 25 раз в минуту. Однако при использовании монитора количество миганий меньше в 10 раз. Широкое распространение таких негативных воздействий компьютера на глаза и зрение привело к появлению нового термина в офтальмологии - «синдром компьютерного зрения» (или «синдром усталого глаза»). Проблема, называемая синдромом компьютерного зрения (CКЗ), вызвана усталостью мышц, которые обеспечивают внимание глаз при непрерывном просмотре компьютера или экрана телевизора.

В этом случае возникают следующие симптомы: снижение остроты зрения; трудности фокусировки при изменении взгляда с близлежащих предметов на удаленные и наоборот (нарушение аккомодации); двоение предметов в глазах; утомляемость при чтении; ощущение жжения в глазах; ощущение «песка в глазах»; боль в области лба и глаз, головная боль или боль при движениях глаз; возникает покраснение глаз.
В чем причина негативного воздействия компьютера на глаза?

В отличие от реальных объектов вокруг нас и надписей на бумаге, изображение на мониторе состоит из отдельных светящихся и мигающих точек. Кроме того, мы часто переводим взгляд с экрана на клавиатуру, на текст в документах и снова на экран, адаптируясь к этому неестественному изображению. Такой режим работы приводит к перегрузке глаз, снижению зрительной функции или к ухудшению. Таким образом, нарушение зрения становится распространенной проблемой для тех, кто проводит время за компьютером.

Что можем сделать?

Мы не должны проводить перед компьютером более 3-4 часов и делать 20-минутный перерыв через каждый час. Чтобы свести к минимуму стойкое негативное воздействие компьютера на глаза, рекомендуется:

1. Организуйте рабочее место правильно. Хороший монитор - главное условие. Современный и качественный ЖК-монитор с диагональю 17 или 19 дюймов (43-48 см) - лучший выбор для человека, работающего с бумажными документами. По сравнению со старыми электронными радиационными мониторами эти мониторы наносят гораздо меньший вред глазам. Экран монитора должен находиться на расстоянии 60 см от глаз. Если вам сложно разглядеть текст на таком расстоянии, выберите более крупный шрифт, не уменьшайте расстояние. Что касается цвета шрифта, то лучший выбор - черные буквы на белом фоне. Расположите компьютер так, чтобы свет из окна падал на монитор сбоку. Естественный солнечный свет на экране, а также свет от потолочных или настольных ламп создают свечение. В этом случае просмотр изображения на мониторе требует дополнительного напряжения для глаз. В комнате не должно быть ни слишком светло, ни слишком темно. Расположите монитор так, чтобы его центр находился на уровне глаз или чуть ниже. Клавиатура должна находиться прямо перед монитором. Важно, чтобы экран был абсолютно чистым и безупречным.

2. Гимнастические упражнения для глаз. Через каждый час делайте небольшой перерыв - вставайте и гуляйте, сделайте 5 минут специальную гимнастику для глаз: несколько раз посмотрите налево- направо, не поворачивая головы; держите голову неподвижно и несколько раз посмотрите вверх и вниз; делайте глазами круговые движения - сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки (делайте эти движения сидя, так как есть вероятность головокружения); как можно шире откройте глаза, затем как можно сильно закройте, эти движения делайте быстро; встаньте ближе к окну, внимательно посмотрите на точку на стекле, а затем сфокусируйтесь на предмете, который находится слишком далеко. Выполните эти движения по 6 и более раз в каждую сторону.

3. Правильное и разнообразное питание. Правильное и полноценное питание - одно из важнейших условий здоровья глаз. Рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами.

4. Глаза необходимо профилактически защищать от вредного воздействия падающих лучей и света. Для защиты глаз от негативного воздействия лучей следует проконсультироваться с врачом и 1-2 раза в год принимать средства, содержащие каротин, лютеин и экстракт черники. Эти средства защищают глаза от агрессивного воздействия видимых лучей.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников, в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д. При использовании материала ссылка на сайт www.aptekonline.az обязательна.

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