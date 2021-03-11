В Азербайджане пенсию по возрасту получают свыше 710 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта 2021 года пенсию по возрасту в Азербайджане получают более 710 тысяч человек.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Госфонд социальной защиты.
Согласно информации, среди них 60% - женщины и 40% - мужчины.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана
В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти» (ФОТО)
Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате агрессии Армении (ФОТО)
Спутниками "Азеркосмос" проведена предварительная оценка состояния освобожденных территорий Азербайджана
Развитие сельского хозяйства может сыграть ключевую роль в повышении продовольственной безопасности Грузии
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"