В Азербайджане пенсию по возрасту получают свыше 710 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта 2021 года пенсию по возрасту в Азербайджане получают более 710 тысяч человек.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Госфонд социальной защиты.

Согласно информации, среди них 60% - женщины и 40% - мужчины.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)