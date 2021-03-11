В Физулинском районе вынужденным переселенцам предоставлены новые дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Физулинском районе вынужденным переселенцам предоставлены новые дома.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, для 95 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в Физулинском районе, построен новый современный поселок с необходимой социальной и технической инфраструктурой.

Строительство велось за счет средств, выделенных в 2020 году из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, по заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев. Оно было завершено в октябре прошлого года.

В селе Ахмедбейли на площади 17,3 гектара построены 12 однокомнатных, 23 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и 12 четырехкомнатных домов.

Обеспечено электроснабжение и водоснабжение поселка, здесь проложено 2,9 километра дорог и 5,2 километра газопроводов.

Кроме того, 30 семей вынужденных переселенцев, временно проживающих в Баку, получили возможность вернуться на родные земли в Физулинском районе на основании их обращений. Так, дома этих семей, разрушенные во время первой Карабахской войны, по поручению Президента Ильхама Алиева были отстроены заново и переданы их владельцам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)