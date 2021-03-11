ПО Азеригаз принимает превентивные меры в связи с ожидаемым ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - На основании информации Национальной службы гидрометеорологии о резком ухудшении погоды с 12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах Азербайджана, ПО "Азеригаз" принимает превентивные меры, чтобы пресечь возможные проблемы в обеспечении абонентов газом.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе ведомства, генеральный директор ПО Руслан Алиев дал соответствующие поручения в связи с этим. Таким образом, правильное распределение природного газа в соответствии с потребностями населения будет в центре внимания. Кроме того, в эти дни отложены важные ремонтные работы в газовой сети. В случае аварийной ситуации, утечки газа, неисправности газовых счетчиков, это будет оперативно устранено в кратчайшие сроки. Также предусматривается привлечь дополнительный персонал по соответствующим направлениям.

По поводу любых трудностей в газоснабжении абоненты могут обратиться в ПО посредством колл-центров 104/185, страниц "Азеригаз" в соцсетях и по телефонному номеру (077) 3 104 104 в мессенджере Whatsapp.

В пресс-службе добавили, что гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев 12 марта в 14:00 выйдет в прямой эфир через социальную сеть Facebook. Таким образом, абоненты смогут задать интересующие их вопросы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)