БТА призывает жителей Баку быть внимательными в предстоящие дни

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к населению столицы в связи с ожидаемым 12 марта снегом и метелью, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В связи с ухудшением погоды водителям рекомендуется быть внимательными на подъемах и спусках во избежание возможных аварий и других происшествий: «Советуем водителям соблюдать допустимую скорость движения, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения. В снежные и морозные дни советуем предпочесть общественный транспорт. Пассажирам, ожидающим автобусы на остановках, тоже нужно соблюдать осторожность, также не следует сходить и садиться в автобус вне остановок. Эти же правила должны соблюдаться на территории Центра по транспортному обмену. Пешеходам, переходящим дорогу, рекомендуем пользоваться пешеходными переходами».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)