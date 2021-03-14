За прошедшие сутки в Азербайджане от коронавируса были вакцинированы 5 942 человека

БАКУ /Trend/ - 13 марта в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 5 942 человека.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на сайт "koronavirusinfo.az", на сегодняшний день по стране в процессе вакцинирования приняли участие 453 586 человек.

Вакцинация успешно продолжается во всех регионах страны.

(Редактор: Надир Насиров)