Личный состав и военная техника азербайджанской армии отправились в район учений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника азербайджанской армии отправились в район учений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.

Учения продлятся до 18 марта.

Напомним, что согласно плану боевой подготовки на 2021 год, азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям.

К учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10 000 человек личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны Азербайджана, уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности, перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. "Войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)