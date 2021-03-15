В Азербайджане услуги по ОМС будут оказывать и частные клиники

БАКУ /Trend/ - Услуги, входящие в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС), будут оказываться не только в государственных учреждениях, но и в частных клиниках.

Об этом сказал руководитель департамента азербайджанского Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Вугар Гурбанов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в связи с этим заключены договора с частными клиниками.

"В основном эти услуги касаются аорто-коронарного шунтирования, других операций на сердце, тяжелых нейрохирургических операций", - сказал Гурбанов.

(Текст: Кямаля Сеидова)