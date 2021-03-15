В каких случаях кибермошенники могут украсть ваши средства

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане появились мошенники, крадущие средства c банковских карточек.

Как сообщил Trend один из жертв такого мошенничества, злоумышленники прибегают к разным уловкам на различных сайтах продаж. При продаже товара на определенной площадке на указанный продавцом номер приходит сообщение от лиц, которые якобы интересуются товаром.

Позже они заявляют о намерении купить товар и просят фото обеих сторон карточки продавца для перевода средств. Однако полученные данные достаточны, чтобы пользоваться карточкой в качестве владельца.

Таким образом, покупатель никогда не должен направлять вас на какой-либо сайт для совершения платежа или запрашивать у вас ​​информацию о CVV / CVC (трехзначный код на обратной стороне карты) и дате истечения срока действия карты. Для осуществления платежа хватает 16-значного номер на банковской карте.

Не предоставляйте эту информацию, а также какие-либо коды подтверждения лицам, которые перенаправляют вас на другие сайты или запрашивают ненужные для оплаты сведения о банковской карте.

Следует отметить, что это не первые случаи мошенничества. В прошлом году Министерство транспорта, связи и высоких технологий обратилось с призывом к населению в связи с такими инцидентами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)