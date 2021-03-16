На освобожденных землях Азербайджана оценивают ущерб от использования Арменией запрещенного оружия

БАКУ / Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются мониторинги по оценке ущерба, нанесенного земельному покрову использованием врагом запрещенного оружия во время Отечественной войны.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, одна из рабочих групп Координационного штаба, созданного распоряжением главы государства, осуществляет деятельность по экологическим вопросам.

"Министерство экологии и природных ресурсов, МЧС, Центр ядерных исследований при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, а также Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана проводят соответствующие мониторинги по данному вопросу. На прошлой неделе завершилась экспедиция на освобожденные территории. В первую очередь процесс начался с Зангилана. На следующем этапе мониторинг пройдет и на других освобожденных от оккупации территориях", - сказал замминистра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)